Let op voor valse berichten die je een Samsonitekoffer voor 2 euro beloven: “Pure oplichting”

"Die valse promo’s in naam van Samsonite zijn al maanden aan de gang, maar zijn de laatste weken erger geworden omdat het reisseizoen dichterbij komt," zegt Joeri Van Holder. "Het begon ongeveer 7 maanden geleden. Je vond eerst alleen koffers voor 2 euro aangeboden in de Benelux, maar ondertussen zit het frauduleuze netwerk overal, en hebben we hetzelfde probleem in de US en Canada, maar ook in UK en Duitsland."