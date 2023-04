Gent in beroep tegen stilleggen mobiliteitsplan Gentbrugge: "We hebben voldoende inspraak gevraagd"

Het wijkmobiliteitsplan in Gentbrugge ligt al een hele tijd stil en is voor langere tijd "on hold" gezet na een uitspraak van de rechter in kortgeding eind maart. Handelaars en buurtbewoners stapten naar de rechter en haalden hun slag thuis. De rechter oordeelde dat Gent geen duidelijk en helder kader had gebruikt om hen te laten participeren. De rechter verplicht de stad om een andere rechtsgang, een procedure bij de Raad van State, af te wachten. Tot zo lang mag het wijkmobiliteitsplan niet uitgerold worden. Gent laat nu weten om tegen die beslissing in beroep te gaan. In de gemeenteraadscommissie waren er heel wat vragen over het dossier, over alle fracties heen.