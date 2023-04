Geschorst parlementslid uit Tennessee krijgt voorlopig zetel terug

De Democraat werd vorige week samen met zijn collega Justin Pearson, eveneens een Afro-Amerikaan, geschorst in het door de Republikeinen gecontroleerde Huis omdat hij deelnam aan een protestactie in het parlementsgebouw. De demonstranten eisten maatregelen tegen vuurwapengeweld in de staat, na de schietpartij in een school in Nashville, waarbij drie kinderen en drie medewerkers doodgeschoten werden.

Ook Democrate Gloria Johnson nam deel aan de actie, maar zij overleefde de stemming rond haar schorsing met één stem.

De gemeenteraad van Nashville stemde maandag om Jones zijn zetel in het Huis terug te geven. Hij liep volgens persagentschap AP meteen na de stemming richting het Capitool, waar hij op de trappen de eed aflegde. Hij liep samen met Gloria Johnson het parlementsgebouw binnen en werd op applaus onthaald. "Aan het volk van Tennessee, ik sta aan uw zijde", zei hij.

Jones krijgt zijn zitje slechts tijdelijk terug, tot in de komende maanden speciale verkiezingen georganiseerd worden voor de twee vrijgekomen zetels. Jones en Justin Pearson gaven beiden al aan zich kandidaat te zullen stellen voor die verkiezingen.

Ook Pearson kan wellicht terugkeren in het Huis van Afgevaardigden. Woensdag vindt er in zijn kiesdistrict in de stad Memphis een vergelijkbare stemming plaats.

De schorsing van de twee zwarte volksvertegenwoordigers leidde tot hevige discussies rond de wapenwetgeving en beschuldigingen van racisme. Dat de blanke Gloria Johnson niet geschorst werd voor de deelname aan het protest, wakkerde de beschuldigingen van racisme nog verder aan.

President Joe Biden sprak de drie Democraten vrijdag via de telefoon, vicepresident Kamala Harris bezocht hen in Nashville.