Grote groene banners moeten automobilisten voorzichtiger laten rijden aan scholen in Bredene

Er zijn in Bredene acht schoolomgevingen waar het zeer druk kan worden. Met deze banners willen ze automobilisten waarschuwen om extra op te letten. Bredene plaatste in totaal 22 grote groene banners op de weg met in witte letters "school" op. Ze werden in beide rijrichtingen op maximaal 100 meter van de schoolpoort geschilderd.

"Sensibiliseren met borden alleen helpt blijkbaar niet", reageert schepen van Onderwijs Kelly Spillier (Vooruit). "Daarom benadrukken we met die banners dat de school een veilige omgeving moet zijn. Want sommige ouders willen hun kinderen zo dicht mogelijk bij de schoolpoort afzetten omdat er geen tijd meer is en dat leidt soms tot gevaarlijke situaties."