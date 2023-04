Hongarije sluit nieuwe energie-akkoorden af met Rusland, tot ergernis van VS en EU

Szijjarto heeft ook een nieuw akkoord over kernenergie op zak. "Hij vernieuwde de financieringsovereenkomst van de enige kerncentrale van Hongarije", zegt Bos. "Die centrale wordt met de steun van Rusland gerenoveerd en uitgebreid." De ergernis bij de VS en de rest van de EU is dan ook groot. "De Verenigde Staten zijn niet blij en zouden volgens diplomaten zelfs sancties voorbereiden tegen hoge Hongaarse functionarissen."

Hongarije is lid van de Europese Unie en van de NAVO, maar de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Russische president Vladimir Poetin hebben altijd een goede relatie gehad. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft Hongarije herhaaldelijk op de rem gestaan bij sancties tegen Moskou.

IN KAART - Hongarije heeft geen toegang tot een zee en kan moeilijk olie of gas per schip importeren, zoals veel andere EU-landen dat wel kunnen: