Hoogspanningsmasten tussen Malderen en Mechelen worden weggehaald: "Houden rekening met vogels die erin broeden"

"We houden rekening met de weersomstandigheden tijdens de werken", zegt November. "Als het te drassig is in een bepaalde zone, werken we even ergens anders." Ook met de vogels wordt rekening gehouden: "We kijken naar het broedseizoen dat momenteel bezig is. Als er pylonen zijn waar vogels nesten in gemaakt hebben, wachten we tot het broedseizoen gedaan is en werken we eerst ergens anders door."

Als alles goed verloopt, zijn de werken dit najaar afgerond.