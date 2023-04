Dichter, theoloog en vader van twee bekende Nederlanders, Huub Oosterhuis overleden: "Ik hoop op een andere wereld van gelijkberechtigde mensen"

Huub Oosterhuis is herhaaldelijk geïnterviewd op de VRT. Bijvoorbeeld bij zijn 80e verjaardag in “Berg en dal” op Klara, bij Pat Donnez. Oosterhuis zei toen: “Ik hoop op een andere wereld dan deze. Ik denk dat die groeiende is op onzichtbare en soms zichtbare plekken."

"Ik hoop dat de kleinkinderen van mijn kleinkinderen er iets meer van zullen zien dan ik nog zal zien: een wereld van gelijkberechtigde mensen. Dan kan de geschiedenis beginnen hé, want we zijn nog helemaal niet begonnen. Als de geschiedenis kan beginnen, dan zullen we nog eens wat zien!"