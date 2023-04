In Heusden-Zolder word je met negengangenmenu ondergedompeld in oude mijnverhalen

Een negengangenmenu in Villa Zwart Goud kost je 130 euro. Je betaalt niet enkel voor het eten, maar ook voor de beleving. "Alle gasten kunnen volledig privé genieten van hun menu in een van de kamers van de ambtswoning", zegt De Weyer. "Elke kamer is aangekleed in een bepaald thema. Zo hebben we in onze kelder een sigarenkamer, ook wel de 'Donald Duck kamer' genoemd. Ik heb die kamer voor het eerst aangetroffen vol tekeningen van de Disneyfiguur, maar in de tijd van de steenkoolmijnen werd er al eens een sigaar gerookt, dus vandaar het thema van deze kamer."