Inzamelactie nooddorp "Klein Gent" in Turkije verlengd: "Een warme gemeenschap voor meer dan 1.000 slachtoffers van de aardbevingen"

Begin februari werden Turkije en Syrië getroffen door enkele zware aardbevingen. De menselijke tol is enorm zwaar, er stierven naar schatting meer dan 50.000 mensen. Ook voor de mensen die de ramp overleefd hebben, is het leven er zwaar. De materiële ravage is er enorm en de leefomstandigheden precair.

Burgerplicht vzw, een humanitaire organisatie uit Gent, startte in februari meteen met een inzamelactie om in het getroffen gebied een nooddorp te bouwen met wooncontainers. Het dorp gaat "Klein Gent" heten. Heel wat organisaties, culturele instellingen en bedrijven schaarden zich achter de actie. Ze organiseerden zelf acties of doneerden geld om een woonunit te kopen. "Het is hartverwarmend om het enthousiasme te zien. Er zijn kleine en leuke initiatieven en er zijn grote benefietacties. Alle beetjes helpen, we gaan nog door om de 300 units te kunnen bouwen", zegt Leyla Yüksel van Burgerplicht vzw.