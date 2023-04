Kantoor ACV in Poperinge ontruimd: bouwput bij werf in de buurt te diep uitgegraven, gebouwen in de buurt gescheurd

Gelukkig is het kantoor in Poperinge niet zo groot. Er werken maar een 5-tal mensen, dus de impact op de werking is miniem. "De helft is thuis gaan werken, de rest is naar het kantoor van Ieper verhuisd", zegt Jeroen Pollet van de christelijke vakbond. "Wie een afspraak had, kan kiezen om te verzetten of om het digitaal te laten doorgaan. Zij worden allemaal opgebeld door ons."