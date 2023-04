Instagram-alert: kersenbloesems kleuren deze Gentse straat roze

De Japanse kerselaars in de Jozef Kluyskensstraat in Gent staan opnieuw in bloei. Dat levert mooie lentebeelden op. Elk jaar trekken heel wat Gentenaars en bezoekers naar de plek om er foto's te maken. Ook bekende fotografen gebruikten de straat aan de Bijloke-site al als decor. De belangstelling in Gent is klein, in vergelijking met wat de bloesems in Japan teweeg brengen.