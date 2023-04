Klimaatverandering veroorzaakte meer dan 500 homeruns sinds 2010

Maar correlatie is natuurlijk geen causaliteit. Het is niet omdat beide fenomenen tegelijk voorkomen, dat het ene per se het gevolg is van het andere. Daarom analyseerden de wetenschappers maar liefst 100.000 baseballwedstrijden tussen 1962 en 2019. En omdat ze niet hielden van half werk (of omdat ze net erg veel houden van baseball), bekeken ze ook nog eens 220.000 slagen tussen 2015 en 2019. Ze berekenden het aantal homeruns in functie van de temperatuur op het veld, corrigeerden die gegevens voor variaties door de seizoenen en de locatie van de stadions, en legden de resultaten vervolgens naast de klimaatmodellen.