Koning Filip met zoon Gabriël naar Frans-Guyana vertrokken voor de lancering van de Ariane 5-raket

Veel aandacht gaat naar drie ijsmanen van Jupiter: Europa, Ganymedes en Callisto. Die manen bevatten onder hun ijskorst vermoedelijk oceanen met vloeibaar water, en Juice zal bijvoorbeeld nagaan of er ooit leven is ontstaan in die oceanen. De ruimtesonde zal tijdens de missie in totaal 35 keer langs een van die manen vliegen.



Zo zal de missie wetenschappers meer te weten laten komen over de verst gelegen maan van Jupiter, Callisto, wat kan helpen om de geschiedenis van het hele zonnestelsel beter te begrijpen. Eind 2034 wordt Juice in een baan gebracht rond Ganymedes, de grootste maan van ons zonnestelsel. En aan het einde van de missie, in maart 2035, zal de sonde gecontroleerd neerstorten op die maan.