Ex-minister Kris Peeters acht kans op comeback in de politiek klein: "Niet het gevoel dat ze op mij roepen"

Kris Peeters (CD&V) acht een comeback in de politiek eerder klein. "Ik ga in januari terug werk zoeken. Of dat in de politieke richting is, dat betwijfel ik, want ik ben er nu al een tijdje uit. Ik denk dat heel wat mensen daar nu zeer actief mee bezig zijn. (...) Ik heb niet het gevoel dat ze op mij roepen." Dat zegt Peeters in "De ochtend" op Radio 1.