Laatste handcarwash in Genk blijft voorlopig gesloten, Raad van State fluit uitbater terug

Voorlopig zullen de deuren van de handcarwash op de Maaseikerbaan niet opnieuw openen. Burgemeester Wim Dries (CD&V) liet de laatste van de 5 handcarwashes in Genk in februari sluiten, omdat er inbreuken waren vastgesteld met onder andere de boekhouding en de arbeidswetgeving.

De zaak had al verschillende tijdelijke vergunningen gekregen om zich in orde te stellen, maar slaagde daar maar niet in. De laatste vergunning uit september vorig jaar was die van “de laatste kans”, maar tijdens een controle enkele maanden later door de politie van zone Carma, is er opnieuw een overtreding vastgesteld die de doorslag gaf voor de sluiting in februari.