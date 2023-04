Mercatormuseum in Sint-Niklaas start met grote verhuis: topstukken tijdelijk naar depot

Het Mercatormuseum in Sint-Niklaas is begonnen met de verhuis van al haar topstukken. Het museum verzamelt oude wereldkaarten en verhuist over twee jaar definitief naar het voormalige SteM aan de Zwijgershoek, waar de oppervlakte dubbel zo groot is. Om die verhuis vlot te doen verlopen, wordt het museum nu al helemaal leeggehaald.