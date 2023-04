Minstens vijftig doden na luchtaanval door militairen in Myanmar

Na de bom, zou een helikopter het dorp twintig minuten lang onder vuur hebben genomen. Inwoners verklaarden aan de lokale media dat de militairen hebben gewacht tot het begin van de ceremonie om de luchtaanval uit te voeren, om zo veel mogelijk mensen te treffen.



Volgens ooggetuigen vielen er zeer veel doden. Er circuleren ook verschillende cijfers over het aantal slachtoffers. Sommige lokale media hebben het over minstens 50 doden, andere lokale bronnen hebben het over minstens honderd doden.



"Het is nog onduidelijk hoeveel doden er precies zijn gevallen. We hebben nog niet alle lichamen kunnen ophalen", zei een PDF-lid aan de lokale media. De Britse omroep BBC heeft het over minstens 53 dodelijke slachtoffers, onder wie vijftien vrouwen en een verschillende kinderen, ook zij kunnen de cijfers niet verifiëren.