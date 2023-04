Negen doden bij aanval op vissershaven in Ecuador

Een dertigtal aanvallers die aankwamen per boot en met de auto, drongen de haven binnen en openden het vuur op de vissers, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens het bureau van de procureur werden "zeven lichamen gevonden in de ambachtelijke vissershaven en twee andere in een nabijgelegen gezondheidscentrum".

Het incident gebeurde rond 09.00 uur plaatselijke tijd, toen zich zowat duizend mensen in de haven aan de Stille Oceaan bevonden, aldus de minister nog. De "zwaar gewapende aanvallen" gedroegen zich "als criminelen" en openden lukraak het vuur op de menigte.

Esmeraldas ligt in het noordwesten van Ecuador, dat grens aan Colombia, een bolwerk voor drugshandel.