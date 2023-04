Den Erker maakt plaats voor nieuw buurt- en dienstencentrum in Sint-Kruis Brugge

Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, krijgt een nieuw buurt- en dienstencentrum. Het Centrum voor Dagverzorging Den Erker verhuist in de loop van volgend jaar, waardoor er ruimte vrijkomt in Sint-Kruis. De site waar het centrum nu zit, zal omgebouwd worden tot het nieuwe centrum. "Verrijst" moet de ontmoetingsplek voor jong en oud worden. De start van de bouw is voorzien in de herfst van volgend jaar.