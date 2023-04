Nieuwe politieke beweging "Keerbergen voor U" komt op bij gemeenteraadsverkiezingen

Keerbergen Voor U, kortweg KVU, heet het nieuw initiatief waarmee enkele inwoners uit Keerbergen volgend jaar naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Ze noemen het zelf een beweging, omdat ze niet verbonden zijn aan een politieke partij.

"De bedoeling van KVU is om de brug tussen politiek en burger kleiner te maken", zegt Maikel Iliaens, één van de initiatiefnemers van deze nieuwe beweging. "We willen ons focussen op wat er leeft in de gemeente en niet afhankelijk zijn van wat er nationaal wordt beslist of opgedragen. Hoe het verkiezingsprogramma er zal uitzien, is nog niet beslist. We hebben wel al een aantal ideeën, maar momenteel zijn we nog op zoek naar geëngageerde inwoners uit Keerbergen. Alle ideeën en voorstellen zijn welkom en zo willen we tot een krachtig programma komen", zegt Maikel Iliaens nog.