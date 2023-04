Nieuwe webcam levert unieke beelden op van parende slechtvalken Oudenaarde

Op de Sint-Walburgatoren in Oudenaarde zijn sinds kort twee nieuwe slechtvalken aangekomen die elkaar het hof maken. Het vorige koppel is wellicht gestorven door de vogelgriep. Het mannetje werd Orion genoemd en blijkt uit een nest te komen in Ternat van 2021. Van het vrouwtje Hera is de afkomst nog niet duidelijk.

Hera en Orion lijken een dagelijkse routine te hebben waarbij ze vooral in de voormiddag zeer actief zijn. Het favoriete plekje van Hera blijkt een spuier te zijn, een stenen regenafvoer in de vorm van een drakenkop, vlak boven het uurwerk van de kerk.

De camera registreerde al hoe Hera eerst de nestbak inspecteert en daarna naar de spuier vliegt, waar ze wacht tot Orion haar komt vervoegen. De voorbije zes dagen konden ze al zeker zes paringen vastleggen, telkens in de vroege ochtenduren.