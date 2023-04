Ninove trekt naar Raad van State om erkenning van archeologische site aan te vechten

Ninove pleit ervoor dat een kleiner gebied dan het huidige erkend wordt als historische site. "We zijn niet tegen bescherming van de kern van de burcht", legt de schepen uit. "Maar de huidige bescherming omvat ook het gebied tot aan de tweede gracht van de burcht. We vragen daarom een beperking van de bescherming tot de kern van de burcht."

De Raad van State buigt zich eind dit jaar, ten laatste begin volgend jaar, over de zaak. "Als zou blijken dat we dan als stad ongelijk krijgen, dan leggen we ons daar bij neer", besluit schepen Evenepoel.