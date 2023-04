Kort voor aankomst Amerikaanse president Biden in Noord-Ierland vindt politie pijpbommen op begraafplaats

De Noord-Ierse politie was ook gisteren extra alert. De ondertekening van het akkoord was namelijk exact 25 jaar geleden. Bovendien was het paasmaandag, de dag dat de republikeinen traditioneel de opstand tegen de Britten in 1916 herdenken met een parade.



In de buurt van de plek waar de pijpbommen eerder vandaag werden gevonden, was het ook gisteren onrustig. Gemaskerde mannen vielen een politievoertuig aan met benzinebommen en andere voorwerpen. Er vielen geen slachtoffers.