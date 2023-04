Sociale spanningen in Museum Kunst & Geschiedenis Brussel: deel van personeel klaagt over slechte werkomstandigheden

Vorige week opende in het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark in Brussel de expo “Expeditie Egypte”. Het museum staat bekend om zijn prehistorische afdelingen, kunstschatten uit de Egyptische, Griekse en Romeinse oudheid of niet-westerse culturen.

Er zijn geregeld thematische tentoonstellingen, zoals onlangs met Japanse prenten. Het museum kwam de voorbije jaren af en toe in het nieuws omdat de gebouwen in slechte staat waren en het binnenregende. Nu komen sociale spanningen aan het licht in datzelfde museum.