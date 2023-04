Federale kieskring, tijdslimiet op onderhandelingen en willekeurige lijsten: Open VLD wil verkiezingen hervormen

De partij pleit onder meer voor een federale kieskring "zodat alle Belgen zich kunnen uitspreken over een kandidaat-premier". Op dit moment kunnen politici zich bij parlementsverkiezingen slechts verkiesbaar stellen in één provincie, maar dat is niet voldoende voor de liberalen.

"De premier vertegenwoordigt álle burgers: van Aarlen tot Oostende. Het is dan ook logisch dat elke kiezer zich kan uitspreken over álle kandidaten voor het premierschap", verklaart Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken Alexia Bertrand.