Schaf het onderscheid tussen de kinderopvang en de kleuterschool gewoon af

Vooral kwetsbare kinderen zijn het slachtoffer van die problemen. Er blijft een zeer grote ongelijkheid in de toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Daarom is er meer nodig. Tegen de tijdgeest in moeten we vandaag ook een aantal weeffouten in de manier waarop we kijken naar onze jongste kinderen in vraag durven stellen. Zo kennen we vandaag in Vlaanderen nog steeds een gesplitst systeem als het gaat over de educatie van onze kinderen tussen nul en zes jaar oud.

Aan de ene kant kennen we de kinderopvang voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar. Aan de andere kant kennen we de kleuterschool voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. Dat zorgt ervoor dat de politieke bevoegdheid voor beiden bij een andere minister zit. De minister van Welzijn is verantwoordelijk voor de kinderopvang en de minister van Onderwijs voor de kleuterschool.