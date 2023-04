Oudergem bekroond als meest diervriendelijke gemeente

Florence Couldrey, als schepen in Oudergem bevoegd voor Dierenwelzijn, legt uit welke stappen de gemeente nam. “We leiden onze hulpdiensten, de politie en de brandweer, op om met dieren te gaan. Zo kunnen ze zo snel mogelijk reageren wanneer een dier in nood is. Dankzij die opleidingen heeft de brandweer recent nog een hond kunnen redden die in een brandend huis zat.” Samen met burgemeester Sophie de Vos wil ze de premie die bij het gouden label komt gebruiken om nog meer in te zetten op sensibilisering.