Primeur in Benelux: UZ Gent kan rechtopstaande 3D-scan uitvoeren op patiënten  

Het UZ Gent is het eerste ziekenhuis in België, Nederland en Luxemburg dat een zogenaamde HiRise gebruikt om 3D-scans te maken terwijl patiënten rechtop staan. De techniek levert data op over de belasting van de beenderen van de heup tot aan de tenen. "Het helpt om complexe breuken makkelijker te behandelen en geeft meer inzicht in de impact van de zwaartekracht", zegt radioloog Wouter Huysse. Tot nu toe kon dit al, maar enkel op voetniveau. "Dat is de grote win, alles hangt natuurlijk aan elkaar." De nieuwe scanner kan ook helpen bij de behandeling van X-benen, platvoeten of aangeboren botafwijkingen.