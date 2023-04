Problemen bij het installeren van Itsme? Zo los je ze op

Itsme is een consortium van 4 grootbanken, 3 telecomoperatoren en de overheid. Het bedrijf is sinds 2018 erkend door de overheid als medium voor de digitale identiteit. Alleen eID en Itsme zijn op dit moment in België erkend. Het betrouwbaarheidsniveau van Itsme is dan ook erg hoog en de applicatie voldoet intussen ook aan Europese regels voor betaalverkeer.

De app is dus goed beveiligd, en die goede beveiliging zorgt ervoor dat sommige mensen hem maar niet op hun smartphone geïnstalleerd krijgen.