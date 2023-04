Protest tegen mogelijke sloop van historische kunstenaarsvilla Malpertuis in Afsnee

Volgens architect en architectuurhistoricus Marc Dubois is Villa Malpertuis "misschien niet zo belangrijk als architectonisch gegeven, maar wel omdat het de plek is waar zoveel kunstenaars hebben gewerkt". Dubois vreest voor het voortbestaan, want "het dossier is al te ver gevorderd". Daarbij speelt de toplocatie een belangrijke rol. "Laten we ons cultureel erfgoed niet te grabbel gooien omdat iemand een sjieke villa aan de Leie wil bouwen," bepleit Marc Dubois in "De wereld vandaag" op Radio 1.