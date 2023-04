Ramkrakers boren wagen in winkel in Sint-Agatha-Berchem: "Geen buit, maar schade loopt op tot 50.000 euro"

"Vanochtend omstreeks 3 uur vond een diefstal met wagen plaats op de Keizer Karellaan in Sint-Agatha-Berchem. Het voertuig reed in op het pand op nummer 545," bevestigt commissaris Goessens van politiezone Brussel-West. "Het dossier is in handen van het Brusselse parket dat de zaak verder onderzoekt," aldus nog de politiewoordvoerder. Van de daders is momenteel nog geen spoor.