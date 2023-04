Denderstreek zoekt kunstenaars die containers willen pimpen: "Bezoekers overtuigen om voor kringloop te kiezen"

Afvalintercommunale Verko is op zoek naar kunstenaars die enkele containers in de recyclageparken willen opfrissen. Verko haalt afval op in verschillende gemeenten in de Denderstreek en heeft er tien recyclageparken. In elk daarvan staat een container waar mensen spullen voor de kringloopwinkel kunnen achterlaten. Maar die containers moeten zichtbaarder en aantrekkelijker worden, zodat ze bezoekers uitnodigen om er spullen in te deponeren.