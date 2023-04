“Pano” onderzoekt crisis in de kinderopvang: Sorayya en Mostagh zoeken al drie jaar naar opvang voor hun zoontje

De crisis in de kinderopvang van het afgelopen jaar heeft zich vertaald in een hele reeks sluitingen. Het Agentschap Opgroeien, dat in Vlaanderen instaat voor de organisatie van de kinderopvang, sloot sinds het begin van de crisis 44 kinderdagverblijven definitief.

Dit jaar zijn voorlopig al 7 initiatieven gesloten. In 2022 ging het om maar liefst 37 crèches, tegenover zeven sluitingen in 2021 en amper twee sluitingen in 2020. Het aantal opheffingen is dus spectaculair gestegen sinds de dood van een baby van zes maanden die verbleef in ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke, in februari vorig jaar.