Demonstranten onderbreken toespraak van Franse president Macron tijdens staatsbezoek in Nederland

De Franse president Emmanuel Macron is met zijn echtgenote op tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Macron werd ontvangen door de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De Franse president bezocht vandaag de Staten-Generaal in Den Haag en gaf een toespraak over de toekomst van Europa. Enkele demonstranten uitten er hun ongenoegen over de omstreden pensioenhervormingen in Frankrijk.