Stad Genk adviseert voorzorgsmaatregelen in omgeving van vroegere brandweerkazerne vanwege verhoogde PFAS-waarden

Op de site van de oude brandweerkazerne, in het centrum van Genk, zijn op twee plekken verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Het stadsbestuur adviseert de buurtbewoners bepaalde maatregelen te nemen om zo de risico's te beperken. Ondertussen wordt de bodem verder onderzocht, om de precieze omvang en ernst van de verontreiniging te bepalen.

Uit voorzorg raadt het stadsbestuur buurtbewoners aan maatregelen te nemen. “We kennen de precieze grootte van het probleem nog niet, maar wij nemen geen risico’s met betrekking tot de gezondheid van de Genkenaren. Daarom adviseren we alvast enkele maatregelen in afwachting van diepgaand onderzoek,” verklaart burgemeester Wim Dries (CD&V). Het gaat dan om op te letten bij het gebruik van grondwater, het telen van groenten en fruit uit eigen tuin of de consumptie van eieren van eigen kippen. De buurtbewoners worden daarover geïnformeerd, want er zijn verschillen voor wie op 100 of op 500 meter woont.

In de buurt van de voormalige kazerne staan heel wat appartementen, maar door de vele verharding is het risico op blootstelling aan PFAS vanuit bodem en grondwater eerder beperkt.