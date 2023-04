Tot 350.000 afspraken en operaties geannuleerd door stakingen Britse "junior doctors"

Het minimumloon in het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 10 pond per uur, wat 11.40 euro is. Wanneer artsen afstuderen aan de universiteit en aan hun specialisatie beginnen, verdienen ze net meer dan 14 pond, omgerekend 16 euro, per uur. Dit is ongeveer evenveel als een barista in een koffiezaak. Na hun eerste jaar als arts in opleiding stijgen de lonen wel snel. Tegen het einde van de opleiding, wat tot 12 jaar kan duren, kan een arts in opleiding 28 pond (31.92 euro) per uur verdienen.