Start opbouw praesesweide in Diepenbeek voor studentenverkiezingen

Ook Claire van de Meerendonk komt op als praeses dit jaar, bij studentenvereniging Biomedica. “Dit is het tweede jaar dat ik opkom, vorig jaar verloor ik. Nu heb ik dus een tweede kans om praeses te worden.” Als terugkerende deelnemer, kan zij goed vergelijken met vorig jaar. “Dit jaar werken we met veel chiquere tenten dan vorig jaar, dus dat is veel werk”, zegt Van de Meerendonk.