Suikerprijzen stijgen naar hoogste niveaus in jaren

Een van 's werelds grootste suikerproducenten, Brazilië, zou verlichting kunnen bieden. Als daar de oogst op suikerrietplantages goed is, dempt dat de prijsstijging. Maar het oogstseizoen is nog niet aangebroken in het Zuid-Amerikaanse land.

Daarnaast zouden de hogere olieprijzen ertoe kunnen leiden dat meer suikerriet opgaat aan de productie van ethanol, als alternatief voor dure benzine of diesel.