Nieuwe Super Mario-film is groot succes: beste openingsweek voor animatiefilm ooit

De nieuwe animatiefilm over het bekende Nintendo-personage Super Mario heeft op enkele dagen tijd een recordomzet geboekt. De film getiteld "The Super Mario Bros. Movie" is vorige week woensdag wereldwijd in première gegaan en heeft in de eerste vijf dagen 377 miljoen dollar opgebracht. Dat is de beste start voor een animatiefilm ooit. Het vorige record was voor "Frozen 2", met 358 miljoen dollar in 2019.