Nu het boompollenseizoen weer begonnen is: hoe werkt immunotherapie en hoe efficiënt is het? 

Paars staat voor "zeer hoog", het hoogste van vijf mogelijke niveaus. Berkenstuifmeel is momenteel de grootste boosdoener, en dat is slecht nieuws voor mensen die last hebben van hooikoorts.

Zowat een vijfde van de Belgen zou allergisch zijn aan bomenstuifmeel. De overgrote meerderheid van hen (97 à 98 procent) heeft een berkenpollenallergie, schetst allergiespecialist Didier Ebo van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).



De komende weken verwachten specialisten nog meer stuifmeelkorrels in de lucht, wat verschillende types klachten kan geven:

neusklachten (verstopte neus, lopende neus...)

oogklachten (tranende of jeukende ogen, rode ogen)

longklachten (piepende ademhaling of astma-achtige klachten, of mogelijk kortademigheid, hoesten, slijmproductie)

er kan ook huidirritatie optreden (toename van eczeem)

sommige mensen hebben last van kruisallergieën, waarbij ze niet enkel last hebben van pollen, maar ook van bepaalde groenten, vruchten, noten, zaden of granen. Het gaat vooral om pit- en steenvruchten zoals bijvoorbeeld appelen, peren, pruimen of kersen, of om bijvoorbeeld hazelnoten of walnoten

Wie een gecombineerde boom- en graspollenallergie heeft, kan er maanden last van hebben. Want naast de berk zijn er nog andere bomen die stuifmeel produceren. En dan hebben we het nog niet gehad over graspollen, die er binnen afzienbare tijd bijkomen.