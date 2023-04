Je tik- en klikgedrag verklapt beter hoe gestresseerd je bent dan je hartslag

Wat blijkt nu? Het tik- en klikgedrag was een betere indicator voor het stressniveau dan de hartslag. De gemiddelde hartslag in de gestresseerde groep lag namelijk niet merkelijk hoger dan in de controlegroep. Wellicht omdat de controlegroep natuurlijk ook aan het werken was en niet zoals bij eerder onderzoek niets te doen had. "Toch waren we hierdoor verrast", zegt onderzoekster Mara Nägelin in een persbericht.

Het tik- en klikgedrag was wel degelijk anders tussen de gestresseerde en de controlegroep. "Wie gestresseerd is, beweegt bijvoorbeeld vaker met de muis", legt Nägelin uit. "De muis beweegt ook minder precies en legt grotere afstanden af over het scherm. Mensen die rustiger zijn, nemen kortere - efficiëntere - routes over het scherm met hun muis en doen dat duidelijk meer op hun gemak."