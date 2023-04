Opvallende Maserati doet bankkaartfraudeur de das om

Op een kleine maand tijd sloeg hij toe in Antwerpen-centrum, Deurne, Ekeren, Hoboken, Dilbeek, Ninove en Ukkel. De man kwam voor het eerst in beeld bij de politie omdat hij zich van en naar die plekken liet voeren in een opvallende Maserati van een 54-jarige handlanger. Later schakelde hij ook een 58-jarige kompaan in met een Volkswagen. Dat trio is nu dus gearresteerd. De twee wagens zijn in beslag genomen, samen met enkele gsm-toestellen en 7.120 euro.