Genk huurt tuinexpert in om inwoners te helpen bij het ontharden van hun tuin

Genk wil zo veel mogelijk mensen overtuigen om te ontharden. "Van de 667 hectare die in Genk ingenomen zijn door huizen en tuinen is 28 procent verhard", gaat Vandeurzen verder. "Al die verharding werkt problemen als waterschaarste, overstromingen bij hevige regen en het verdwijnen van de biodiversiteit in de hand. Dus we willen die verharding tegengaan. We kijken ook in eigen boezem, zo hebben we de afgelopen 3 jaar 54 hectare onthardt en dat willen we komende jaren evenaren of zelfs nog opvoeren".