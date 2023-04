Turnhout krijgt eigen Monopoly spelbord: "De hoofdstad van de Kempen verdient dat"

"We hebben al iets meer dan 20 Vlaamse steden die hun eigen Monopoly spelbord hebben, en Turnhout wordt nu aan dat lijstje toeggevoegd", kondigt vertegenwoordiger Dries Slootmans aan in de Middag van radio2 in Antwerpen. "Turnhout is een mooie stad met vele bezienswaardigheden, en is bovendien de hoofdstad van de Kempen. Turnhout heeft ook een mooi aantal inwoners, zo'n 45.000. Dat zorgt er uiteraard ook voor dat het interessant voor ons is om ook voor Turnhout een Monopolyspel op de markt te brengen."