Twee jaar na zware brand in Opwijk kunnen bewoners nog steeds niet terug naar hun appartement

Het zal nog tot mei 2024 duren voor de bewoners van residentie Asbeekhof in Opwijk opnieuw in hun appartement kunnen gaan wonen. Tegen dan zal het drie jaar geleden zijn dat er brand uitbrak in het appartementsgebouw.

"Het heeft een tijdje geduurd voor de herstelling en de heropbouw van de flats kon beginnen", zegt Philippe Quinart, één van de bewoners. "Dat had onder meer met de verzekering te maken. Intussen gaan de werken goed vooruit. De gevelstenen zijn alweer gemetseld en nu zijn ze aan het dak bezig. We huren voorlopig een flat in Baardegem, maar we kijken er naar uit om naar ons eigen appartement in Opwijk terug te keren."