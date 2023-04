Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vangt in beslag genomen uilen uit Laakdal op

De politie nam de vier uilen in beslag bij een particulier in Laakdal. "Het gaat om een Europese oehoe, een Turkmeense oehoe, een Oeral uil en de vierde uil was een kruising", vertelt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. De eigenaar hield ze in een houten hok in zijn tuin.