Antwerpse escortbureaus en erotische pop-up events vallen voortaan ook onder strengere regels van politiereglement

Sinds de opstelling van het politiereglement moeten raamprostitutie en zichtbare prostitutie steeds vaker plaats maken voor escortbureaus. Omwille van die tendens komt de uitbreiding er nu. Maar ook de veiligheid van de sekswerkers is een prioriteit voor de stad. Escortes kunnen in gevaarlijke situaties terechtkomen omdat ze nooit op vaste locaties werken. Daarom zullen zij ook een mobiele paniekknop moeten krijgen. Met een druk op die knop komen ze in contact met hun escortbureau of een bewakingsfirma. De bureaus mogen ook niet langer onveilige seks aanbieden en moeten een aanspreekpunt hebben voor zowel hun personeel als de politie.