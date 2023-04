"Begin van een nieuw tijdperk": vanaf dit jaar daalt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitsproductie

Europa blijft wereldwijd de koploper in groene energie. 22 procent van alle elektriciteit komt van de wind of de zon, terwijl dat wereldwijd nog maar 12 procent is.

Maar Ember waarschuwt wel dat die Europese groei dreigt te stokken. Vooral de installatie van windenergie vertraagt. Vorig jaar kwam er maar 9 procent bij, terwijl dat wereldwijd 17 procent was. Ember heeft het over een "stop-startbeleid", vooral wat windenergie op land betreft. Het geeft het voorbeeld van Duitsland, dat in de periode 2017-2021 slechts een derde van de capaciteit installeerde die het in de vier jaren voordien haalde.