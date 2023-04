Vandalen vernielen reclamedoeken voor fuif voor goede doel in Tervuren

Yves Pas van Radio Boenk Erop reageert verbouwereerd. "Deze doeken kosten 80 euro per stuk. Wie doet nu zoiets", vraagt hij zich af. Ook voorzitter Geert Desmet van de Grute Plattoo begrijpt niet waarom dit net nu moet gebeuren. "Al tien jaar werken wij samen aan de fuif. Wij hopen dat de vandalenstreek geen impact zal hebben op de opkomst, want de opbrengst is meer dan nodig", zegt Geert Desmet nog. Er is klacht ingediend tegen onbekenden.