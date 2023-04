Opnieuw minder vacatures in Vlaanderen (maar de arbeidsmarkt is nog lang niet afgekoeld)

In de voorbije twaalf maanden werden 367.156 vacatures gemeld aan VDAB, 7 procent minder dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. "Maar vergelijk je met de periode van vóór corona - april 2019 tot maart 2020 - dan ligt het aantal vacatures vandaag nog altijd 28,4 procent hoger. En ook in die periode spraken we al over een heel krappe arbeidsmarkt."